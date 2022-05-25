Госдеп осудил очередные ракетные испытания КНДР, а Пентагон не увидел в этом угрозы для США

Утром 25 мая в КНДР осуществили очередное (семнадцатое с начала года) ракетное испытание, выпустив три баллистических ракеты из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря.
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