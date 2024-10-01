Республика Бурятия и её охотничье хозяйство

Площадь охотничьих угодий Республики Бурятия составляет 28,3 млн га. Охотхозяйственную деятельность осуществляют 60 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории 88 охотничьих участков, действующих на основании 76 охотхозяйственных соглашений и 12 долгосрочных лицензий.
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