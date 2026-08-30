ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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На вокзале в Праге женщина сунула мне в руки младенца и растворилась в толпе. Я стояла и не могла дышать

На вокзале в Праге женщина сунула мне в руки младенца и растворилась в толпе. Я стояла и не могла дышать

Я держала на руках чужого младенца, а женщины, которая только что отдала мне его, уже нигде не было.

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Алексей

Эта женщина незамужняя, случайно "залетела". Домой вернуться с ребёнком не могла т.к. боялась позора. Вот и избавилась от ребёнка как могла. Хорошо, что не бросила где-нибудь, как некоторые, а отдала доброму человеку.