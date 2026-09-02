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Татарстанда Фәннәр Академиясенең дүрт премиясенә конкурс игълан ителде

Татарстан Фәннәр академиясе галимнәр өчен дүрт исемле премиягә конкурс игълан итте. Гаризалар 17 сентябрьгә кадәр кабул ителә.

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