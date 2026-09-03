Захарова: Россия доведет до мирового сообщества данные о преступлениях Украины

Россия намерена систематически предавать огласке сведения о преступных действиях украинских властей. Москва не допустит замалчивания этих фактов на фоне пассивной позиции международных институтов, в частности ООН, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на полях ВЭФ.