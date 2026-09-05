«Так будет ещё долгие годы» — заявление министра финансов Израиля о руинах Газы и палестинцах

Израиль. Про геноцид с гордостью. «Мы контролируем почти 70% территории сектора Газа. Вероятно, там останутся руины, и я надеюсь, что так будет ещё долгие, долгие годы, как своего рода памятник злодеяниям для всех, кто пытается навредить еврейскому народу и делает с нами то, что сделали те нацисты».
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Евреи приняли тактику фашистов в годы ВОВ и радуются руинам городов Палестины. Еврей-террорист ежедневно бьёт по городам России и убивает мирных людей. Нет в Мире справедливой силы и не будет т.к. организоваться и дать отпор народы не в состоянии!