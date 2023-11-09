Владимир Корнилов: Веселая Хрустальная Ночь: история, которую западная пропаганда скрывает

В этот день ровно 85 лет назад — годовщина печально известной «Хрустальной ночи». Накануне был убит при странных обстоятельствах советник германского посольства в Париже, после чего по всей Германии нацисты совершили хорошо организованные «стихийные» еврейские погромы.
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