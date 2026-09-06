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Воронежские новости

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В Воронежской области число территорий с V классом пожарной опасности сократилось до четырёх

В Воронежской области число территорий с V классом пожарной опасности сократилось до четырёх

Если накануне в перечне значилось 14 территорий, то сейчас максимальный риск природных возгораний зафиксирован лишь в четырёх: Воронеже, Нововоронеже, а также прилегающих к ним Новоусманском и Каширском районах.

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