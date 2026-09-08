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ЦБ зафиксировал рекордный в истории «теневой» отток капитала из России

ЦБ зафиксировал рекордный в истории «теневой» отток капитала из России

Согласно обновленным статистическим данным Центрального банка РФ, во втором квартале 2026 года из страны выведено $12,2 млрд посредством операций, не попадающих под стандартные категории учета платежного баланса (импорт, погашение внешних долгов или прямые инвестиции).

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