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Маттиа Бинотто: «Ауди рассматривает Мика Шумахера, безусловно»

Глава программы «Ауди» в «Формуле-1» (до конца 2025 года выступает как «Заубер») Маттиа Бинотто ответил на вопрос о возможном напарнике Нико Хюлькенберга в следующем сезоне – Мике Шумахере.

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