Бабье лето в Москве скоро оборвется сильными ливнями

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что в Москве после 26-градусной жары в четверг, 10 сентября, резко изменится погода .
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