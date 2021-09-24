В Забайкалье на полигоне «Цугол» гранатометчики ВВО уничтожили легкобронированную технику условного противника

В ходе боевых стрельб военнослужащие выполнили задачи по ведению разведки за мишенной обстановкой, обнаружению крупногабаритных целей условного противника, определению расстояния и уничтожению их из гранато-мета в дневное и ночное время суток.
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