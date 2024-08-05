Зарплата для мигрантов в сотни тысяч и отставка Бастрыкина: Киргизы поставили условия Кремлю"

(киргизы ухуели? неужели и сейчас наша власть скромно промолчит в тряпочку?) Особенностью восточного менталитета, как известно, является принимать любые самые запредельные льготы и привилегии как должное, а при малейшем приведении оных к разумной норме считать себя кровно обиженным.