Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Игорь Василевский
    Именно! Хулиган Матросов закрыл амбразуру грудью. Генерал Павлов - весь орденоносец, сдал .... Не говоря о власове......подоляки, монтяны...
  • Ninok Xan
    А власти Киргизии пусть заберут всех своих переселенцев обратно домой и там устанавливают законы.Зарплата для мигр...
  • Nina Roytvarf (Чёрная)
    !!!!подоляки, монтяны...

Зарплата для мигрантов в сотни тысяч и отставка Бастрыкина: Киргизы поставили условия Кремлю"

Зарплата для мигрантов в сотни тысяч и отставка Бастрыкина: Киргизы поставили условия Кремлю"

(киргизы ухуели? неужели и сейчас наша власть скромно промолчит в тряпочку?) Особенностью восточного менталитета, как известно, является принимать любые самые запредельные льготы и привилегии как должное, а при малейшем приведении оных к разумной норме считать себя кровно обиженным.

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Комментарии
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Анатолий Савочкин
народ, будем защищать сами себя...
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3 час.
Ninok Xan
Господи! Дай сил и здоровья этим двум руководителям! У нас только на них надежда на защиту.
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29 мин.
NX
Ninok Xan
А власти Киргизии пусть заберут всех своих переселенцев обратно домой и там устанавливают законы.
Ответить
26 мин.

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