Сеть Shibarium от Shiba Inu представила новую функцию «Пожертвовать». Она предназначена для того, чтобы предоставить пользователям простой способ финансовой поддержки некоммерческих валидаторов, которые играют важную роль в поддержании эффективности и безопасности сети.