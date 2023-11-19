Сеть Shibarium от Shiba Inu представила новую функцию «Пожертвовать». Она предназначена для того, чтобы предоставить пользователям простой способ финансовой поддержки некоммерческих валидаторов, которые играют важную роль в поддержании эффективности и безопасности сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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