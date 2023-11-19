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Shibarium от Shiba Inu представила новую функцию

Shibarium от Shiba Inu представила новую функцию

Сеть Shibarium от Shiba Inu представила новую функцию «Пожертвовать». Она предназначена для того, чтобы предоставить пользователям простой способ финансовой поддержки некоммерческих валидаторов, которые играют важную роль в поддержании эффективности и безопасности сети.

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