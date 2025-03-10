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Дюмин: опыт Бабушкина будет полезен в работе комиссии Госсовета по СВО

Дюмин: опыт Бабушкина будет полезен в работе комиссии Госсовета по СВО

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Боевое прошлое и успешный опыт губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина будут способствовать решению всех вопросов деятельности новой комиссии Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил журналистам помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.

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