Более 100 директоров музеев России и Белоруссии примут участие в Форуме объединенных культур

Более 100 директоров музеев России и Белоруссии примут участие в специальной сессии в рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
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