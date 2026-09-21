Денис Дорохов раскрывает тайны спектакля по Зощенко: «Это бездна, в которую я погружаюсь с фонариком!»

Денис Дорохов, известный своими яркими шоу и безграничной энергией, делится с «Интермедиа» о том, что предстоящая премьера спектакля-шоу «Люди добрые» по рассказам Михаила Зощенко — это настоящее погружение в неизведанное.
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