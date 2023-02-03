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Министр труда США Уолш – главный кандидат на должность главы профсоюза игроков НХЛ (Даррен Дрегер)

Министр труда США Марти Уолш – главный кандидат на должность главы профсоюза игроков НХЛ. Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

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