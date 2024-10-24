Мобилизация, за Родину, за Россию Ушел служить земляк Иван. Спортивный, молодой, красивый, Он на войну в Донецк попал.
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Мобилизация, за Родину, за Россию Ушел служить земляк Иван. Спортивный, молодой, красивый, Он на войну в Донецк попал.