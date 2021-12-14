Подложные платежные системы принесли мошенникам 3,15 млрд рублей за год

Для обеспечения безопасности онлайн-платежей, а также двухфакторной аутентификации пользователя более 10 лет назад была разработана технология 3-D Secure, поддерживаемая всеми платежными системами - Visa, JCB International, AmEx и "Мир" (НСПК).
Для обеспечения безопасности онлайн-платежей, а также двухфакторной аутентификации пользователя более 10 лет назад была разработана технология 3-D Secure, поддерживаемая всеми платежными системами - Visa, JCB International, AmEx и "Мир" (НСПК).
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