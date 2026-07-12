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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Минпросвещения заявили о рисках употребления мармеладных червячков детьми

В Минпросвещения заявили о рисках употребления мармеладных червячков детьми

В ведомстве связывают популярность таких лакомств с влиянием зарубежных видеороликов и агрессивного цифрового контента Министерство просвещения России обратилось к регионам с письмом, в котором выразило обеспокоенность по поводу того, что дети могут проявлять интерес к сладостям в виде червей или крови, пишет РИА Новости.

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