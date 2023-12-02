Квадратный метр в новостройках РФ оценили в 156 кг "Сельди под шубой"

Global Look Press/Pravda Komsomolskaya/Russian Look Один квадратный метр площади в российских новостройках в среднем стоит как 156 килограммов новогоднего салата "Сельдь по шубой" – 122,52 тысячи рублей, заявили аналитики федеральной компании "Этажи".
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