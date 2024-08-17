«Николич говорит, что на последних минутах голы считаются за два»

В межсезонье ЦСКА сменил главного тренера. Вместо Владимира Федотова пришел Марко Николич. Под его руководством футболисты армейского клуба набрали семь очков из 12-ти в первых четырех турах чемпионата России и идут на четвертом месте.
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