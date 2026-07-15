Аргентина отказалась от традиционной формы в полуфинале ЧМ с Англией

Сборная Аргентины попросила ФИФА разрешить выйти на полуфинальный матч чемпионата мира с Англией в гостевой форме, несмотря на то, что как хозяева матча они должны были сыграть в культовой сине-белой полосатой форме.
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