Серикбай Трумов поздравил мангистаусцев с Днем Конституции

Аким Мангистауской области Серикбай Трумов поздравил жителей региона с Днем Конституции. «Уважаемые мангистаусцы! Поздравляю с Днем Конституции, праздником нашей страны! Конституция – гарантия политической стабильности и социального согласия! Мы всегда должны помнить, что Конституция – это главный документ, который позволяет каждому гражданину жить в достатке, приравнять нашу страну к ведущим странам мира.