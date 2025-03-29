Россиянам сообщили о новых правилах приготовления шашлыка

С 1 сентября в России нельзя будет жарить шашлык вне специальных мест. Запрещенные для приготовления этого блюда локации гражданам назвал гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс в разговоре с NEWS.
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