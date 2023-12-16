Председателем СК России дано поручение представить доклад о расследовании уголовных дел по размещенным в соцмедиа высказываниям, возбуждающим ненависть и вражду

Согласно публикации социальных медиа, двумя уроженцами среднеазиатских республик, проживающими на территории города Москвы, допущены публичные высказывания на тему применения насилия в отношении граждан по признаку национальности.
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