Это рекорд: за год россияне перепродали более шести миллионов машин

По данным «Автостата», объем вторичного рынка по итогам 2024 года составил 6,04 миллиона автомобилей, что является лучшим результатом за последние 10 лет и на шесть процентов превышает показатель 2023-го.
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