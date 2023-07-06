Нескучные технологии

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Интернет горит от обсуждений: как ресомация меняет представление о смерти и погребении

Интернет горит от обсуждений: как ресомация меняет представление о смерти и погребении

«Эко-похороны» становятся все более обсуждаемой темой в интернете. Особенно актуальностью обзавелся метод ресомация — водная кремация, которая уже легализована в большинстве штатов США, Канаде и Южной Африке, а к концу года ожидается её запуск в … .

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