БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ингигерд. Зрелость и последние годы жизни премудрой жены Ярослава Мудрого

Ингигерд. Зрелость и последние годы жизни премудрой жены Ярослава Мудрого

Такой представлена Ингигерд на картине Э. Якушина (2008 г.) В предыдущих статьях мы говорили о происхождении и молодости Ингигерд – шведской принцессы, которая стала супругой русского князя Ярослава Владимировича (Мудрого), ее жизни на родине и в Новгороде.

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