В Garden Finance произошел инцидент с HTLC-контрактами: протокол не пострадал

Garden Finance временно отключила свое приложение после того, как злоумышленник скомпрометировал внесетевую базу данных независимого решателя, что приводит к потере цифровых активов, принадлежащих решателю, при этом контракты протоколов и средства пользователей остаются незатронутыми.
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