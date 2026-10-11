Юрист Афанасьев: в ноябре россияне будут работать 20 дней и отдыхать 10

В ноябре россиян ждут 20 рабочих и 10 выходных дней, сообщил РИА Новости доцент кафедры трудового права и права соцобеспечения имени К.
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