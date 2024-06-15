Пикап Ambertruck Work, новый BMW X3 и проблемный Kia Telluride

﻿﻿Событие Car World Event 9-15.06.2024 Возможно, вы пропустили подборку BAMPER.BY. Volvo перенесет производство электромобилей из Китая в Европу Вопреки широко распространенному мнению, что шведский автопроизводитель утратил свою автономию из-за китайской группы Zhejiang Geely Holding Group, Volvo Cars приняла стратегически важное решение о переносе производственных мощностей из Китая в Бельгию.