Автоверсты
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Автоверсты

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  • Леонид Ла Рошель
    Да это полный 3,14здец, граждане!! Теперь любой долбо..б будет кидаться под колёса, а виноват останется водитель... Д...Пешеход, переходи...
  • Alex
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  • Аркадий Шацкий
    Вообще это "звериный" скифский стиль, а уж у кого они слямзили историки пока не разузнали)Неожиданная находка

Пикап Ambertruck Work, новый BMW X3 и проблемный Kia Telluride

Пикап Ambertruck Work, новый BMW X3 и проблемный Kia Telluride

﻿﻿Событие Car World Event 9-15.06.2024 Возможно, вы пропустили подборку BAMPER.BY. Volvo перенесет производство электромобилей из Китая в Европу Вопреки широко распространенному мнению, что шведский автопроизводитель утратил свою автономию из-за китайской группы Zhejiang Geely Holding Group, Volvo Cars приняла стратегически важное решение о переносе производственных мощностей из Китая в Бельгию.

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