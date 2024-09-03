Объявлен новый этап приема заявок в рамках Программы постинвестиционных грантов

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности объявило о начале пятого этапа приема заявок в рамках Программы постинвестиционных грантов для устойчивого управления земельными ресурсами (MDT), являющейся частью проекта «Конкурентоспособное сельское хозяйство в Молдове» (MAC-P).
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