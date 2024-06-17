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Новости Омска

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В Омске трамваи № 1, 4 и 7 не будут доезжать до конечной в Амурском поселке

В Омске трамваи № 1, 4 и 7 не будут доезжать до конечной в Амурском поселке. Власти объяснили это капремонтом путей.

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