В Омске трамваи № 1, 4 и 7 не будут доезжать до конечной в Амурском поселке. Власти объяснили это капремонтом путей.
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В Омске трамваи № 1, 4 и 7 не будут доезжать до конечной в Амурском поселке. Власти объяснили это капремонтом путей.