Утверждён ГОСТ на школьную форму. Росстандарт утвердил ГОСТ на школьную форму для учеников начальной, средней и старшей школы - она должна быть удобной, продуваемой и долговечной.
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Утверждён ГОСТ на школьную форму. Росстандарт утвердил ГОСТ на школьную форму для учеников начальной, средней и старшей школы - она должна быть удобной, продуваемой и долговечной.
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