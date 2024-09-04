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Екатеринбург и мир

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Утверждён ГОСТ на школьную форму

Утверждён ГОСТ на школьную форму. Росстандарт утвердил ГОСТ на школьную форму для учеников начальной, средней и старшей школы - она должна быть удобной, продуваемой и долговечной.

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