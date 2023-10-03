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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Новосибирской области умственно отсталый отец избил свою трехмесячную дочь

В Новосибирской области умственно отсталый отец избил свою трехмесячную дочь

Ребенок не хотел успокаиваться — мужчина вышел из себя, схватил малышку на руки и начал с силой бить еë о деревянный подлокотник дивана Умственно отсталый отец избил свою трехмесячную дочь в селе Баган Новосибирской области.

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