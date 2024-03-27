Наша часть вины в трагедии в «Крокусе»: подставляем вторую щеку

Правильно миша Евдокимов говорил никто не виноват а морды у всех битые только одни карманы набивают а другие красные сопли вытирают да слезы

АР

Александр Ракитин

А чем же заняты наши "правоохранительные органы", количество которых многократно превосходит эпоху СССР? Ответ очевиден: они заняты процессом наполнения своих карманов с целью в максимально короткий срок войти в стаю "российских миллиардеров", число которых в это тяжелое для экономики страны время ежегодно растет. Может быть пришло время нашему Президенту от красивых слов о строительстве "процветающей России" перейти к реальным шагам по расчистке правящей элиты от торгашей, а попросту жуликов, готовых ради собственных интересов отдать страну на растерзание нашим западным "партнерам"?