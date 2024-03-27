Заноза
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Заноза

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Наша часть вины в трагедии в «Крокусе»: подставляем вторую щеку

Наша часть вины в трагедии в «Крокусе»: подставляем вторую щеку

© REUTERS / Maxim Shemetov У каждого «косяка» есть имя и фамилия Библейская история про «вторую щеку» чаще всего трактуется неверно.

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Комментарии
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авдей НА
Правильно миша Евдокимов говорил никто не виноват а морды у всех битые только одни карманы набивают а другие красные сопли вытирают да слезы
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15 час.
АР
Александр Ракитин
А чем же заняты наши &quot;правоохранительные органы&quot;, количество которых многократно превосходит эпоху СССР?  Ответ очевиден: они заняты процессом наполнения своих карманов с целью в максимально короткий срок войти в стаю &quot;российских миллиардеров&quot;, число которых в это тяжелое для экономики страны время ежегодно растет. Может быть пришло время нашему Президенту от красивых слов о строительстве &quot;процветающей России&quot; перейти к реальным шагам по расчистке правящей элиты от торгашей, а попросту жуликов, готовых ради собственных интересов отдать страну на растерзание нашим западным &quot;партнерам&quot;?
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8 час.

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