Электричество частично отсутствует в крымском посёлке Коктебель, а также в Нижнегорском и Советском районах полуострова, сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Крымэнерго».
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