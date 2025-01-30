Экс-сенатора США Менендеса приговорили к 11 годам заключения за коррупцию

Суд города Нью-Йорка приговорил бывшего сенатора конгресса США и автора «матери всех санкций» против РФ Боба Менендеса к 11 годам лишения свободы за коррупцию, взятки и лоббирование интересов иностранных государств.
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