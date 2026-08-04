Вместо кроссовера: надежные авто до 1 млн рублей, которые мало кто рассматривает к покупке — и зря!

Что ищем?Живучий бюджетный универсал Возраст: 10–12 лет Пробег: до 150 тысяч км Цена: до 1 млн рублей Универсалы повышенной проходимости с увеличенным клиренсом и полным приводом – другая ценовая категория.
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