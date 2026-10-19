Как дизельная сделка между США и Россией меняет баланс сил в Европе? Что стоит за массовыми ударами по западным регионам Украины? Каковы реальные масштабы дезертирства и мобилизационного кризиса в Украине? И что скрывается за формулировкой «Зеленский в отчаянии» из публикации Politico? Известный украинский политолог Андрей Золотарёв ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Ше… Читать далее: https://govorit.