Кому нужно поменять водительские права с 1 апреля 2024: полный список

С 1 апреля 2024 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся водительских удостоверений. Водители с иностранными правами и документами международного образца обязательно должны будут получить российское водительское удостоверение, чтобы законно передвигаться по стране на автомобиле.
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