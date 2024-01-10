Россияне устремились на Мальдивы

Туристический поток из России на Мальдивы по итогам прошлого года составил 209 тысяч человек, что на 3,5% больше, чем годом ранее, но не дотягивает до уровня 2021 года, когда на острова прилетело 220 тысяч россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии