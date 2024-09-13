MaxSun выпустила материнскую плату MS-Terminator B760BKB D5 с перевёрнутым слотом для вид...

MaxSun выпустила материнскую плату MS-Terminator B760BKB D5 с перевёрнутым слотом для видеокарты на оборотеКомпания MaxSun выпустила необычную материнскую плату MS-Terminator B760BKB D5 формата Mini-ITX (171 × 171 мм) на чипсете Intel B760, оснащённую процессорным разъёмом LGA 1700.
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