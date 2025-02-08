Трамп приостановил доступ Байдена к секретной информации

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о приостановке доступа Джо Байдена к секретной информации.Президент уточнил, что речь идет, в частности, о прекращении предоставления Байдену ежедневных брифингов от разведки.
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