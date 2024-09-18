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  • rubin1976
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«Это наши новые господа». Что завтра принесёт КНР в республики экс-СССР?

«Это наши новые господа». Что завтра принесёт КНР в республики экс-СССР?

«Это наши новые господа». 2,6K прочтений Сегодня .Каждый раз, когда я приезжаю в Киргизию, у меня появляются мысли — а где я вообще нахожусь? На каждом шагу китайские рестораны, магазины из Поднебесной, огромные рынки с товарами из КНР и торговцами оттуда же.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Китайцы за невозвращенные кредиты забрали морские порты в Мозамбике и на Цейлоне, аэропорт в Танзании. Аборигены или не умеют работать и не могут вернуть кредиты или покупаются чиновники.
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