Жители ЯНАО не любят наличных денег и чаще рассчитываются картой

Доля безналичных платежей в ЯНАО составляет более 91%. Регион оказался в лидерах по эквайрингу: в магазинах и на предприятиях сферы услуг жители округа почти всегда оплачивают расходы картой, через терминал, через приложение, по QR-коду и даже улыбкой, говорится в исследовании IT-компании «Эвотор».