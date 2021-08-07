Бывший депутат Рады призвала Украину к мирному сосуществованию с Россией

Народные НовостиПолитикаБывший депутат Рады призвала Украину к мирному сосуществованию с Россией Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман высказалась об условиях того, чтобы Киев вновь был с Донбассом и Крымом.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВОВилен ОчаковскийГаня Герман, ""вихована на бандерівських піснях"(это цитата из её былых откровений на укроТВ) или заблуждается или темнит: никая дружба России и ЛДНР с её заЕБУшной(За Единую Бандеризованную Украину) недостраной НЕ-ВОЗ-МОЖ-НА, пока Украина(теперешний Бандеррейх) не ДЕНАЦИФИЦИРУЕТСЯ(ДЕБАНДЕРИЗУЕТСЯ), как это сделали в ФРГ после краха Третьего РейхаКомментировать
Свежие комментарии