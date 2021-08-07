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Бывший депутат Рады призвала Украину к мирному сосуществованию с Россией

Бывший депутат Рады призвала Украину к мирному сосуществованию с Россией

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман высказалась об условиях того, чтобы Киев вновь был с Донбассом и Крымом.

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Вилен Очаковский
Ганя Герман, ""вихована на бандерівських піснях"(это цитата из её былых откровений на укроТВ) или заблуждается или темнит: никая дружба России и ЛДНР с её заЕБУшной(За Единую Бандеризованную Украину) недостраной НЕ-ВОЗ-МОЖ-НА, пока Украина(теперешний Бандеррейх) не ДЕНАЦИФИЦИРУЕТСЯ(ДЕБАНДЕРИЗУЕТСЯ), как это сделали в ФРГ после краха Третьего Рейха

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