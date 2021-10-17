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Албанский журналист Мусай заявил, что причиной гибели россиян в сауне отеля могла стать еда

Албанский журналист Мусай заявил, что причиной гибели россиян в сауне отеля могла стать еда

Сотрудник издания ABC News Albania Леонид Мусай выдвинул предположение, что причина гибели туристов из Российской Федерации в Албании могла заключаться в пище, которую они употребляли в течение дня.

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