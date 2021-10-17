Албанский журналист Мусай заявил, что причиной гибели россиян в сауне отеля могла стать еда

Сотрудник издания ABC News Albania Леонид Мусай выдвинул предположение, что причина гибели туристов из Российской Федерации в Албании могла заключаться в пище, которую они употребляли в течение дня.
Популярные статьи
- Баранец: «Ничего страшного, если мы из какого-то эсминца устроим братскую могилу для 300 американских трупов» в водах России
- Экс-разведчик Кедми назвал «дегенерата» Саакашвили возможным «будущим» Украины и Белоруссии
- Политолог Сатановский рекомендовал властям России готовиться к третьей мировой войне из-за Японии
Свежие комментарии